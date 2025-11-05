Akar ve Tabatadze İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Aleksandre Tabatadze ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Akar, TBMM'deki görüşmede, heyeti Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için parlamentolar arası çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan üst düzey ziyaretlerin ülkeler için önemli fırsatlar doğurduğunu ve birçok projenin hayata geçmesini hızlandıracağını ifade eden Akar, Gürcistan ile olan stratejik ortaklığa çok önem verdiklerini, stratejik vizyon olarak iki ülkenin bölgeye ve olaylara bakışının birbirine paralel olduğunu dile getirdi.

Komisyon Başkanı Akar, bu stratejik ortaklığın ve gerçekleştirilen ziyaretin iki ülke arasında savunma başta olmak üzere birçok alana katkıda bulunacağına inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temennimiz bu üst düzey ziyaretlerin bundan sonra da yapılması, ziyaretler çerçevesinde alınacak prensip kararlar doğrultusunda fiili icraatların da gerçekleştirilmesi. Tarihi geçmişimiz önemli. Ortak tarihimiz ve kültürel değerlerimiz var, akrabalıklarımız, çok yakın ilişkilerimiz var, bizler ve siyaset için, bakanlıklar için çalışmaları son derece kolaylaştırıcı faktörler. Bunları göz ardı etmemek lazım. Bu yakınlık, akrabalık, geçmiş ortak kültür, savunma sanayi başta olmak üzere ekonomi, spor, turizm, sanat ve siyaseti çok kolaylaştırmakta."

Aleksandre Tabatadze ise iki ülkenin özellikle savunma, içişleri ve özel kuvvetler arasındaki işbirliklerinin önemine dikkati çekti.

Tabatadze, Akar'a, iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.