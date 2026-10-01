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AK Partili Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde yol kazası olmadığını söyledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yayman, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yol kazası olmadığını, silahların teslimi ve mağaraların boşaltılmasıyla sürecin hızlanacağını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin ilerlemesi" dedi.

Yayman, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" süreci hakkındaki soruya ilişkin Yayman, "Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında komisyonlar çalışıyor. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş bu konuda çok önemli açıklamalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bir yol kazası olmadı ve çalışmalar devam ediyor. Ben özellikle TBMM'nin açılmasıyla, silahların teslimi, mağaraların boşaltılması, teyit ve tespit mekanizmasının oluşturulmasıyla beraber sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğini ve artık Türkiye'de silahlı ve şiddet döneminin sona ereceği ve ülkemizin konuşarak çözemeyeceği hiçbir meselesinin olmayacağını bir milletvekili ve komisyon üyesi olarak ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin ilerlemesi"

"Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak olan izleme komisyonuna ilişkin soru üzerine Yayman, "Ben yorum yapmayayım çünkü bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin ilerlemesi. Geçmiş dönemlerde çok konuşma vardı ancak eylem yoktu. Şimdi daha çok eylem ve adım var. Ben konuşmamanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mesele şudur; komisyonun kurulması tarihi bir adımdı. Komisyonun İmralı Adası'na gitmesi, rapor yayınlaması ve 467 kabul oyu tarihi bir adımdı. Dolayısıyla bu bir devlet ve millet politikası. İnşallah süreç yolundadır ve adımlar gelecektir. Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarına bırakacaktır" cevabını verdi.

"Ucu nereye kadar varacaksa gidecektir"

Yayman, fon krizi hakkında ise şöyle konuştu:

"Fon krizi meselesinde Cumhurbaşkanımız, İl Başkanları Toplantısında konuştu. Biz AK Parti olarak ismimiz gibi AK bir partiyiz. Burada söz konusu ben isem bile gerekenin yapılması lazım. Biz her zaman tarihin doğru tarafında, milletimizin yanındayız. Bu mesele de tavrımız çok nettir; ucu nereye kadar varacaksa gidecektir. Devletimizin kurumları çalışıyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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