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Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te teröristleri savunup TSK'yı hedef alan DEM Parti sıralarına dönerek, "Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız, PKK'ya bakacaksınız" dedi.

PKK terör örgütü üyesi sözde gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan Münbiç'te düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda teröristleri savunan DEM Partililer ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldı.

"KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK'YA BAKIN"

Partisi adına söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise kürsüden DEM Parti sıralarına dönerek, "Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız, PKK terör örgütüne bakacaksınız" dedi.

"BU DİLİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Yayman, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti kurulduğundan beri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir Kürt sorunu varsa bu benim sorunum demiştir. Sizin grubunuz her defasında bu Meclis'i Kürt düşmanı olmakla suçluyor. Bu dili kınıyoruz, asla kabul etmiyoruz.

"EN AZINDAN BAHÇELİ'NİN BAŞLATTIĞI SÜRECE HÜRMETKAR TAVRINIZ OLSUN"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla bunu söyleyemezsiniz. Cumhur İttifakı olarak söylüyoruz, bu ülkede dün olduğu gibi bugün de bu ülkede yaşayan herkes eşittir. Birinci sınıf vatandaştır. Bu konu istismara kapalıdır. En azından Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece bir hürmetkar tavrınız olsun."

Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Çooook doğru bir söz kürtlerin baş düşmanları Pkk ve onlara destek verenlerdir

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Haber Yorumlarıselen öztürk:

Onlar havlıyorlar arkadan sen konuş Sayın Yayman biz diliyoruz

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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Bahçeli dalga ve tiyatro geçiyor. Kimse dem partiyle görüşmesin görüşürse de demin ipi bende manipülasyonu yapıyor.

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Haber YorumlarıAbdullah :

tabi tabi Kürt dilini bilinmeyen dil olarak söyleyen PKK biz biliyoruz siz söyleyin

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Haber YorumlarıAbdullah :

biz dostumuzu düşmanımızı iyi biliyoruz kimse bize anlatmasın

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Lütfü ve selen ikiniz de sahibiniz ne derse onu havlıyorsunuz.Sizi sahiplenler PKK ile görüşür karşılıklı kahve içerse yine doğru yapıyor dersiniz.Çünkü siz sadece havlamak için sahiplendiniz

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Haber Yorumlarıali tartan:

Çok merak ettim o gazeteci diye arkasında durduğunuz leşler hangi dağda röportaj yapıyormuş acaba

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bebeklere varana ,kadar katletmeyi kurt kuturu icin mi yaptiniz dil nedir ki kultur nedir ki insan canindan daha onemli olsun kurtceyi konussan ne yazar konusmasan ne yazar konusanlar bile anlamiyor turkceye dönüyor kurtlerin icinde cok bulundum çarşı pazarda kurtce konusan cok nadir yeni nesil birbirini hic anlamaz olmus turkce konusuyor herkes kurtceye hic talep yok kullanisli bir dil degil demekki yakin gelecekte tamamen unutulacak

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Bizde milletvekilinin gözlerinin içine baka baka söylüyoruz, siz daha Kürtçeyi bile meclis zabıtlarına bilinmeyen bir dil olarak geçiriyorsunuz. Biz kim dost kim düşman sizden iyi biliyoruz.

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