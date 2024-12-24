Yayman, DEM Partililerin gözlerinin içine baka baka söyledi: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın

PKK terör örgütü üyesi sözde gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan Münbiç'te düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda teröristleri savunan DEM Partililer ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldı.

"KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK'YA BAKIN"

Partisi adına söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise kürsüden DEM Parti sıralarına dönerek, "Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız, PKK terör örgütüne bakacaksınız" dedi.

"BU DİLİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Yayman, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti kurulduğundan beri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir Kürt sorunu varsa bu benim sorunum demiştir. Sizin grubunuz her defasında bu Meclis'i Kürt düşmanı olmakla suçluyor. Bu dili kınıyoruz, asla kabul etmiyoruz.

"EN AZINDAN BAHÇELİ'NİN BAŞLATTIĞI SÜRECE HÜRMETKAR TAVRINIZ OLSUN"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla bunu söyleyemezsiniz. Cumhur İttifakı olarak söylüyoruz, bu ülkede dün olduğu gibi bugün de bu ülkede yaşayan herkes eşittir. Birinci sınıf vatandaştır. Bu konu istismara kapalıdır. En azından Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürece bir hürmetkar tavrınız olsun."