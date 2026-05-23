AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman '8. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Dünya Etnospor Birliğince İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "8. Etnospor Kültür Festivali"ne ziyarette bulundu.

Yayman, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivaldeki etkinlik alanlarını, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve eski Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile gezdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, AA muhabirine, 30 ülkeden 70'e yakın federasyonun bir arada olmasının festivali dünyanın buluşma noktası haline getirdiğini söyledi.

Alanı gezip etkinliklere tanıklık ettiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Etnospor aslında modern insanın mana arayışının, anlam arayışının karşılık bulduğu bir yer. Bu etkinliğe başkanlık yapan Sayın Bilal Erdoğan'a sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Aslında küresel dünyanın sloganını da ifade ediyor. 'Yerel düşün, küresel davran.' Bu farklı kimliklerin, farklı kültürlerin, kaybolmaya yüz tutmuş pek çok sanatın, zanaatın ve gastronominin bir anlamda yeniden keşfedilmesi ve insanların burada buluşması çok önemli. İstanbul'a da çok yakıştı. Ben Anadolu Ajansına da çok teşekkür ediyorum."

"İyi ki Etnospor var"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise bütün dünyanın buluştuğu bir etkinliğin İstanbul'da gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Akbaşoğlu, burada yerel, ulusal, bölgesel ve küresel katmanların birbirine yaklaştığı bir ortamının olduğunu dile getirerek, "Burada dedesiyle torununun, her yaştan insanın gözlerindeki ışıltıyı, memnuniyeti, dayanışmayı ve sevgiyi görmenin mutluluğu içerisindeyiz. İyi ki Etnospor var. İyi ki böyle güzel bir organizasyon var." ifadelerini kullandı.

Eski Sakarya Valisi Kaldırım ise dünyada değersizleşme süreci yaşanırken "Etnospor Kültür Festivali" gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti.