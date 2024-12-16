Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu

AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken, gerginliklerin yanında güldüren anlar da yaşanıyor. Son olarak AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in kürsüde konuşmasına kendisini eleştirerek başladığı ve sonrasında söylediği sözler, vekillerin kahkaha atmasına neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

"LAF ATMAK İSTEYENLER DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANABİLİR"

Genelde gerginliklerle gündeme gelen bütçe görüşmelerinde bu kez güldüren anlar yaşandı. Meclis'te söz alarak kürsüye gelen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in sözleri vekilleri güldürdü. Kendisini eleştirerek sözlerine başlayan Çilez, "Genel Kurul'da arkadaşlarımız konuşurken bazen araya girip, laf atıyorum. Konuşmam esnasında da çok fazla kürsüye çıkmıyorum ama, bütçede konuşma imkanı buldum. Laf atmak isteyenler demokratik haklarını kullanabilir, serbesttir" ifadelerini kullandı. Çilez'in sözlerine vekiller ise kahkahalarıyla karşılık verdi.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
img

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
img

İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Dzeko'nun minik kızının babasının yarasına attığı bakış maçın önüne geçti
Maça damga vuran kare
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.