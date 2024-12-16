AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu

TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

"LAF ATMAK İSTEYENLER DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANABİLİR"

Genelde gerginliklerle gündeme gelen bütçe görüşmelerinde bu kez güldüren anlar yaşandı. Meclis'te söz alarak kürsüye gelen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in sözleri vekilleri güldürdü. Kendisini eleştirerek sözlerine başlayan Çilez, "Genel Kurul'da arkadaşlarımız konuşurken bazen araya girip, laf atıyorum. Konuşmam esnasında da çok fazla kürsüye çıkmıyorum ama, bütçede konuşma imkanı buldum. Laf atmak isteyenler demokratik haklarını kullanabilir, serbesttir" ifadelerini kullandı. Çilez'in sözlerine vekiller ise kahkahalarıyla karşılık verdi.