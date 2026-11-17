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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Erzincan'ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını dile getirdi.

Erzincan'daki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk nörolojisi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan çocuk yan dal uzmanlarının atanmasını talep eden Karaman, inme vakalarında kullanılmak ve hastaların il dışına sevkini azaltmak amacıyla Bi-Plan Anjiyografi cihazının kente kazandırılmasını istedi.

Karaman, 50 yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 2027 yılı yatırım programına alınması, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerini kapsayan Sağlık Kompleksi projesinin tamamlanması taleplerini de iletti.

Projeleri tamamlanan 10 yataklı Otlukbeli Devlet Hastanesinin ihalesinin gerçekleştirilmesini isteyen Karaman, ilçelerde uzman hekim kadrolarının güçlendirilmesi, palyatif bakım hizmetlerinin ve yatak kapasitesinin artırılması ile ambulans filosunun yenilenmesi konularını da gündeme getirdi.

Karaman, Erzincan merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duydukları nitelikli sağlık hizmetlerine başka illere gitmek zorunda kalmadan kendi şehirlerinde ulaşabilmelerini hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı