AK Partili Uslu: 'Kumluca-Antalya yolu beş dakika daha kısalıyor'

Tekirova- Kumluca bölünmüş yol çalışmasını yerinde inceleyen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca-Antalya yolunun beş dakika daha kısaldığını bildirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Komisyonu Başkanı Atay Uslu, yapımı devam eden Tekirova- Kumluca bölünmüş yol çalışmasını yerinde inceledi. Kumluca Belen şantiyesini ziyaret eden Milletvekili Uslu, Antalya Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ve teknik ekipten yapımı devam eden yollar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Atay Uslu, "Kemer-Tekirova-Kumluca bölünmüş yol çalışması devam ediyor. Zor ve virajlı bir geçiş olan, şoförlerimizin isimlendirmesiyle 'köpek solutan yokuşu'nda da yol çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok özel bir proje ile geçiş zorluğu yüksek olan 'köpek solutan yokuşu' yok oluyor ve adeta dümdüz bir yola dönüşüyor. Bize zor yok, imkansız yok. Durmak yok, yola devam. AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

"Kumluca-Antalya yolu beş dakika daha kısalıyor"

Uslu, Phaselis Tüneli'nden sonra bu yolun da tamamlanması ile vatandaşların Antalya'dan Kumluca-Finike-Demre ve Kaş ilçelerine daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebileceklerini belirterek, "Bu yol çalışmasını ilk günden bugüne takip eden Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya milletvekillerimize, İl Başkanımız Ethem Taş'a teşekkür ederiz. Batı Antalya bölünmüş yol projesine her daim destek veren özellikle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ederiz" dedi.

İncelemeler ve bilgilendirme toplantısına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - ANTALYA