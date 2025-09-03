Haberler

AK Partili Şamil Tayyar iktidarı uyardı: Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir

AK Partili Şamil Tayyar iktidarı uyardı: Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından iktidara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Tayyar "Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir. Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa ne olur?" dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti. İstanbul İl Başkanlığı'na 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin getirildi.

"ANKARA'DAKİ KURULTAY DAVASINI KÖKTEN ETKİLEYECEĞİ AŞİKAR"

Siyaset gündeminin ilk sırasına oturan mahkeme kararına ilişkin olarak AK Partili Şamil Tayyar'dan kendi partisine uyarı geldi. 2017 yılında yapılan referandumdaki "mühürsüz oy" kararını hatırlatan eski AK Partili Milletvekili Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İstanbul'daki iptal kararının, Ankara'daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır. Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir. Bu yorumu dün paylaşmıştım. Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim.

"HER SEÇİM KARARI TEHDİDE MARUZ KALABİLİR"

Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır. Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifinde değerlendirilir. Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

"CHP MEŞRU ZEMİNDE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMELİ"

Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir? Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur. Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır."

AK Partili Şamil Tayyar iktidarı uyardı: Her seçim kararı tehdide maruz kalabilir

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt:

Turkiyede ki secimlere guvenmiyorum. Alavere dalavere

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Calar kazanirsiniz tayyar bey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
Büyük Çamlıca Camii'nde öpüşen turistlerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte istenen ceza

Camide öpüşen turistlerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.