AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Başarır'ın sözleri, AK Parti cephesinden tepki çekti.

BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kongrede yaptığı konuşmada iktidara eleştiriler yönelten Başarır, "Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de tehdit edilsek de, beyefendi çıldırsa da kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız, hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullandı.

TAYYAR: ARTIK EYLEM VAKTİ

Başarır'ın bu ifadeleri kısa sürede gündem olurken, AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan çok sert bir yanıt geldi. Tayyar, Başarır'ın siyasi dokunulmazlığının kaldırılarak yargıya teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri bir değil, iki değil. Sürekli hakaret ediyor. Sadece Cumhurbaşkanımıza değil, herkese saldırıyor. Cinnet halinde. Asıl suç AK Parti'nin. Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor. Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz. Artık eylem vakti."