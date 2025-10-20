Haberler

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın partisinin Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada kullandığı, "Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" ifadesi siyasette tansiyonu yükseltti. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Başarır'ın siyasi dokunulmazlığının kaldırılarak yargıya teslim edilmesi gerektiğini belirterek, "Artık eylem vakti" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Başarır'ın sözleri, AK Parti cephesinden tepki çekti.

BAŞARIR'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Kongrede yaptığı konuşmada iktidara eleştiriler yönelten Başarır, "Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de tehdit edilsek de, beyefendi çıldırsa da kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız, hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem, yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

TAYYAR: ARTIK EYLEM VAKTİ

Başarır'ın bu ifadeleri kısa sürede gündem olurken, AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan çok sert bir yanıt geldi. Tayyar, Başarır'ın siyasi dokunulmazlığının kaldırılarak yargıya teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri bir değil, iki değil. Sürekli hakaret ediyor. Sadece Cumhurbaşkanımıza değil, herkese saldırıyor. Cinnet halinde. Asıl suç AK Parti'nin. Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor. Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz. Artık eylem vakti."

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

Kaynak: Haberler.com / Politika
Ugur Ayhan:

namuslularla namussuzlarmi. namussuz gormek istiyorsan aynaya bak. hirsiz

CEZA :

Çok haklı.. artık bu kalıntı zihniyetlerin temizlenmesi lazım... bunlar erişemedikleri her çiğere kokmuş diyor.. Dönüp bir baksalar aslında kendileri kokmuş bir çöplüğün içinde debelenip durduklarını anlayacaklar ve kokununda çevrelerinde olduğunu kendilerinden geldiğni farkedecekler

Mihrali:

Ali mahir doğru söylemiş. belediyelerin içini boşaltan namussuzlarla mücadele eden namusluların mücadelesi bu.

bocek2412:

Bu adam herkese ağzına geleni söylüyor hakaret ediyor kendine birşey yazılınca yada yorum yapılınca Ankara'daki bir hukuk bürosu aracılığı ile dava açıyor ve tazminat topluyor ama buna kimse dokunamıyor.Ne güzel adalet değil mi?

iSMAIL Ali:

