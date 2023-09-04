AK Partili Şafak istifa etti

2018 Yılından beri AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Şafak, istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Şafak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Niğdeli hrmşehrilerim, dostlarım, kardeşlerim 13 Aralık 2018 tarihinde AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri ile AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı olarak çıktığımız yolda görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla mücadele içinde olduk. Bir genel seçim, bir yerel seçimde İlimizde mahalle mahalle, belde belde, köy köy, hane hane hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için gayret sarfettik. Hamdolsun hem yerelde hemde genelde çalışmalarımızın başarısını gördük, sizlerin teveccühünü alarak şeref duyduk. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda bugün itibariyle istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, Niğdemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini benden esirgemeyen başta Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, il başkanımıza ve önceki dönem il başkanlarımıza, milletvekilimize ve önceki dönem milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il genel meclis başkanımıza ve önceki dönem İGM Başkanlarımıza, kadın, gençlik teşkilatımız ve AK Parti teşkilatımızın her kademesine, özellikle Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerime ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince Niğdemize taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz." - NİĞDE