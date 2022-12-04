AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Akşener'in danışmanı oldu

Ak Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis'teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener'in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

"GÜVEN VE TEVECCÜHLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.