Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Akşener'in danışmanı oldu

Politika Haberleri

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni iş insanı Baver Miroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu.

Ak Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni ve inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Meclis'teki grup toplantısında rozeti takılan Miroğlu, Akşener'in danışmanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

"GÜVEN VE TEVECCÜHLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Sosyal medya hesabından yeni görevini duyuran Miroğlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Güven ve teveccühleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Akşener'in danışmanı oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener Orhan Miroğlu İYİ Parti AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title