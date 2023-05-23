Ak Partili Öncü ve Öz'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde Ak Parti Erzurum Milletvekili seçilen Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz'ü misafir eden Rektör Çomaklı, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdi. Özellikle "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin" ardından üniversitede gözle görülür derecede bir değişimin yaşandığını ve bunun da akademik performansa olumlu yansıdığını aktaran Çomaklı, gerek birimlerin akredite edilmesinde gerekse üretilen bilginin patente dönüşmesinde hatırı sayılır bir başarı kaydettiklerini, bunun da üniversiteyi tarihinde görülmemiş bir seviyeye ulaştırdığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin birçok projesinin Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer aldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, devlet destekli projelerden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) başta olmak üzere altyapısı tamamlanan birçok projenin yakın zamanda bilimsel çalışmalara başlayacağını, bu sayede Atatürk Üniversitesinin daha da rekabetçi bir konuma geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğuna dikkat çeken Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, ülke yükseköğretimi için oldukça önemli bir konumda olan, 65 yıllık eğitim yuvasının daha da gelişmesi için yeni dönemde de var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, önemli bilim adamları yetiştiren, bölgeye de ciddi katkılar sağlayan Atatürk Üniversitesi yönetimi ile mensuplarına başarı ve kolaylıklar dilediler. - ERZURUM