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AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor

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AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan ezber bozan bir açıklama geldi. AK Parti'nin Türkiye'nin tek siyasi sigortası olduğunu belirten Miroğlu, bu sigortanın atması durumunda ülkeyi bekleyenin koyu faşizm olduğu uyarısında bulundu.

Ak Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, partisine yönelik yaptığı uyarıda ilginç ifadeler kullandı. Miroğlu, Ak Parti'nin ülkenin tek sigortası konumunda olduğunu, bunun atmasının "koyu faşizm" tehlikesini açığa çıkardığını söyledi.

AK PARTİLİ MİROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonuçların ardından ara ara partisine yönelik eleştirilerle öne çıkan AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miroğlu, AK Parti'nin Türkiye'nin tek sigortası olduğunu vurguladı.

"SİGORTA ATARSA BİZİ BEKLEYEN KOYU FAŞİZM OLUR"

Miroğlu, şunları söyledi: "Benim gibi AK Parti'nin bugünün Türkiyesinde kala kala elde kalmış yegane siyasi sigorta olduğunu düşünen her AK Partilinin döne döne okuması gereken bir yazı/analiz. Bu sigorta atarsa- ki gidişat maalesef o yönde- bizi bekleyenin koyu bir faşizm olduğunu, Cüneyt Zapsu'nun baktığı ekonomik cepheden değil, siyasi cepheden ve siyasi tarihimizin tecrübeleri üzerinden bakarak anlatmaya çalışmış Yıldıray Oğur: Ama AK Parti uzun süredir bu tarihsel ve sosyal rolünün bilincinden uzakta, şahsi ikbalini düşünen, kariyerist, dar kadrocu bir anlayışa teslim, Stalinist tasfiyecilik mikrobunu kapmış, kapsayıcılık yerine dışlayıcılıkla her seçimde biraz daha küçülüyor."

AK Partili Miroğlu'ndan ezber bozan çıkış: AK Parti ülkenin tek sigortası, atarsa koyu faşizm ülkeyi bekliyor

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Orhan Miroğlu Orhan Miroğlu AK Parti AK Parti Politika Sigorta Türkiye

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Yorumlar (3)

Mahmutabla:

Hatta cehennemin kapıları sonuna kadar açılır bize, aç kalırız rızk veren giderse. Ülkeyi de yabancılar alır, doluşurlar ülkeye, enflasyon yüzde 250 olur, din de elden gider..

3
0
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Sihirbazın Çırağı:

"Otuz biz çekmeyin sadece otuz ot, çekmeyin bizi"

0
2
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Mehmet :

Deccal yeryüzüne inebilir hatta?

1
0
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