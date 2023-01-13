AK Partili Miroğlu'ndan canlı yayında olay sözler: MHP'yle ittifakımız Doğu illerinde eleştiriliyor

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Miroğlu, HDP'ye yönelik kapatma davası ve MHP'yle yapılan ittifaka ilişkin konuştu.

"MHP TEŞKİLATLARIYLA BİR SORUN YAŞAMIYORUZ"

Miroğlu, AK Parti'nin MHP'yle Cumhur İttifakı'ndaki beraberliğinin Doğu ve Güneydoğu'da nasıl karşılandığına ilişkin soruya, "Bölgede tabii ki bu eleştiriliyor. Ama MHP teşkilatlarıyla bir sorun falan yaşamıyoruz. Bu arkadaşlarımız bölgedeki politikalarımızla çatışan, çelişen bir siyasi tavır koymuyorlar ortaya. Ama tabii bizim MHP'yle yaptığımız ittifak hükümette bir ortaklık, siyasetin bütün alanlarında ortaklık değil. Böyle yorumladığınız zaman her partinin farklı fikirleri olduğunu görürsünüz. Sayın Babacan'ın, Davutoğlu'nun söylediği şeyler İYİ Parti'yi memnun ediyor mu? Hatta CHP'yle ve tabanıyla ne kadar uyumlu? Bunlar bir Türkiye'nin siyasi gerçeği. Henüz aşılabilmiş değil." yanıtını verdi.

"AYNI TARİHİ TEKRAR YAŞARIZ"

HDP'ye yönelik kapatma davasıyla ilgili Miroğlu, "6-6,5 milyon oy alan bir parti hala geçen yüzyılın parametreleriyle hareket etmeye devam ediyor. Bu işin siyasi sonucuna bakacak olursak Türkiye her yıl bir siyasi partinin kapatılmasına şahitlik yapacak bir ülke olmamalı. Buradan çıkmalıyız, ama ne yapmalıyız? Bu partiyi yöneten insanların bu ilişkiyi reddetmeleriyle olur. Reddetmiyorlarsa aynı tarihi tekrar yaşarız. Devlet PKK'nın kayyumuna karşı kendi kayyumunu atar. Bunların tekrarını her zaman yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"NİÇİN BÖYLE BİR TESLİMİYET?"

AK Partili Miroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye bu örgütün militanlarına karşı sürdürdüğü mücadelede bir başarı noktasına erişti. Şimdi işin siyasi kısmı kaldı. Bir siyasi gelenek var ve bu geleneği sürdürmek isteyen parti yöneticileri var. Şimdi gidip Diyarbakır'da Cizre'de muhafazakar Kürt kesimi içerisinde konuşsanız size 'Bu partiyi solculara teslim ettiler' diyeceklerdir. Bunu bana HDP'li insanlar söylüyor. Niçin böyle bir teslimiyet, neden? Kendi yüzünüzle bir yere gelmişsiniz. Çok büyük acılar, bedeller var. Bunu tutup haraç mezat küresel güçlerin vesayet savaşlarını sürdürmekten başka bir amacı kalmamış bir örgütün vesayetinde neden sürdürüyorsunuz?"