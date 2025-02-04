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AK Partili meclis üyesinin tavrı Tanju Özcan'ı küplere bindirdi

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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acı izleri gündemdeki yerini korurken Bolu Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuşması sırasında AK Partili Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu'nun tebessüm ederek dinlemesi Özcan'ı küplere bindirdi. Özcan, "78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen?" diyerek tepki gösterdi

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın izleri halen tazeyken "Sorumlu kim?" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Bolu Belediye Meclisi Şubat Ayı 1'inci oturumunda gergin anlar yaşandı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN TAVRI ÖZCAN'I SİNİRLENDİRDİ

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu'nun, "Sayın Bakan, tane tane açıkladı, akıl var izan var, olay belli yani. 'Genel bir açlık var, güce karşı boyun bükme var' diyor" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert tepki gösterdi. Özcan'ın açıklamaları esnasında Konyalıoğlu'nun tebessüm ederek dinlemesi Özcan'ı küplere bindirdi.

"78 İNSAN ÖLMÜŞ, SEN NEYE GÜLÜYORSUN?"

"Bu kadar ucuz mu bu işler, ağzı olan konuşacak mı?" diyen Tanju Özcan "Neye gülüyorsun? 78 insan ölmüş, sen neye gülüyorsun? Utanma duygunu yitirdin mi tamamen? İnsanlara sen nasıl böyle bir ortamda suç atıyorsun? Ne demek, 'Buralara gittiğin zaman paranı vereceksin?' Birisi buralara gitmiş para mı vermemiş, biri bunlara, otel sahiplerine gebe mi kalmış?" diye konuştu.

"SENİN GİBİ BİRİYLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN UTANIYORUM"

Konyalıoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini kaydeden Tanju Özcan "Karnından konuşma, ağzınla konuş. Ne demek istiyorsan anlat, anlatacağın bir şey yoksa, gereksiz şartsız özür dile, bu itfaiye çalışanlarımızdan ve başkan yardımcımızdan ve ölen insanların ailelerden de özür dile. Terbiyesiz. Senin gibi bir belediye meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum. İnsanlık adına utanıyorum." diye konuştu.

AK Partili meclis üyesinin tavrı Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHOZKAN:

Biz de senden utanıyoruz

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Haber YorumlarıSMMM:

Başkanım bu liyakatsizlerle uğraşmana bile değmez.İliç maden faciasında ihmali olanlara ne oldu ? imar barışı yapıp hurda eski binaları sisteme kaydenenler bedel ödedi mi ? Ülkeyi inşaat sektörünün kucağına atanlar bdel ödedi mi ? tabi ki de onlar hiç hatalı olur mu hepsini chp yaptı :)

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Haber Yorumlarıerman genç :

Adam senşn şovuna gülüyordur Şu acize bak diye Prim yapacakya

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Haber YorumlarıCahillikBasaBela:

Vay arkadaş ne günlere kaldık gerçekten boyle bir olayın ardından pişkin pişkin gülmek ölen insanlara hakarettir ama yakışır sizlere hani bakanligin kontrol tutanakları kimse sormuyor

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tanju demagoji yapıyor, o insan ölenlere değil senin kıvırmana gülüyor

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