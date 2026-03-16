AK Parti'den Çocuklar İçin Küresel Mücadele Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele ediyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, hepsinin huzurla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' iftar programına katıldı. Burada konuşan Kaya, dünyanın hiçbir yerinde çocukların eşit haklarda olmadığını, küresel siyasetin çocukları da ayrıştırdığını belirterek, "Türkiye din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele ediyor. Türkiye dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için, hepsinin huzurla geleceğe ulaşması için mücadele ediyor. Bugün dünyanın bütün çocuklarının yüzünü güldürmek için mücadele eden bir adam var o da Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Kaya, tüm dünyanın Türkiye'nin ne kadar merhametli, barışçıl ve mazluma kol kanat geren bir ülke olduğunu konuştuğunu belirterek AK Parti olarak yaptıkları her çalışma ve projede merkeze çocukları aldıklarını söyledi.

'ANA HEDEFİMİZ TEHDİTLERDEN UZAK KALMALARINI SAĞLAMAK'

Küreselleşen dünyada dijitalleşmenin çocuklar için büyük imkanları barındırdığı gibi tehditleri de içinde barındırdığını söyleyen Kaya, "Çocuklarımızın aklı ve kalbi, asıl işlevini yani muhakeme yeteneğini yerine getirmekten zaman zaman o dijital dünyada mahrum bırakılıyor. Okuyan, araştıran, sorgulayan çocuklarımız yerine dijital dünyanın adeta beynini oluşturduğu çocuklar, bu dünyanın, küresel dünyanın en büyük tehdidi ama biz dijitalleşen dünyada da çocuklarımızı korumak için yeni bir yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz. Burada da ana hedefimiz çocuklarımızın aklını, kalbini, muhakeme yeteneğini en iyi düzeyinde muhafaza etmek ve onların gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için tehditlerden uzak kalmalarını sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı