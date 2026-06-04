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AK Parti'li Karslı, AYM'nin "süresiz nafaka düzenlemesinin iptali" kararını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti'li Karslı, AYM'nin 'süresiz nafaka düzenlemesinin iptali' kararını değerlendirdi Açıklaması
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TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Şengül Karslı, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin nafakanın tamamen kalktığı anlamına gelmediğini, mevcut düzenlemenin yürürlükte olduğunu ve kadınlarla çocukları koruyucu hakkaniyetli bir düzenleme yapılacağını belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesine ilişkin, "Bu karar, nafakanın ortadan kalktığı anlamına asla gelmiyor. Kanun mevcut haliyle nafaka ihtiyacı duyan taraflara nafaka hükmedilecek şekliyle yürürlüğünü sürdürüyor." dedi.

Karslı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Yüksek Mahkemenin, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında hüküm altına alınan yoksulluk nafakasıyla ilgili "süresiz olarak" ibaresini iptal ettiğini aktaran Karslı, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacağını hatırlatan Karslı, şöyle devam etti:

"Bu karar, nafakanın ortadan kalktığı anlamına asla gelmiyor. Kanun mevcut haliyle nafaka ihtiyacı duyan taraflara nafaka hükmedilecek şekliyle yürürlüğünü sürdürüyor. Mevcut düzenleme iptal kararının yürürlüğe girmesine kadar devam edecek. Mevcut davalarda ve görülecek davalarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Nafakalar iptal edilmeyecek, birikmiş borçlar silinmeyecek, icralara da olumsuz etkisi olmayacak. Kanaatimce, Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla otomatik, süresiz ve ömür boyu yükümlülüğün önüne geçmek istedi. Bundan sonraki süreçte yasama organına düzenleme görevi düşerse önceliğimiz bu sebeple yoksulluğa düşecek tarafı korumak, kadınları, çocukları koruyucu, onları mağdur etmeyen ama her iki taraf için mağduriyet doğurmayacak hakkaniyetli düzenleme yapmak olacaktır."

Hakimlerin yoksulluk nafakasına ihtiyaç duyana nafakaya hükmetmeye devam edeceğini dile getiren Karslı, süreç sonunda ihtiyaç olduğunda hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkeleri kapsamında kadınları ve çocukları koruyacak hakkaniyetli düzenleme yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.

Şengül Karslı, şunları kaydetti:

"Nafaka ortadan kalkmadı. Verilen karar, 'süresiz olarak' ibaresini kaldırmaktan ibarettir. Burada Anayasa Mahkemesi'nin maksadının otomatik, süresiz, ömür boyu bir yükümlüğe mahkum etmeden önce doğru kriterlerle değerlendirilmesi, ihtiyaç varsa süresini ona göre belirleyen karar vermeye yönlendirme amacı olduğunu söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gireceğini belirttiği kararıyla, nafaka hiçbir şekilde ortadan kalkmamıştır. Bu süre içerisinde mevcut haliyle, bu süreçten sonra da kriterlere göre nafakaya hükmedilecektir. Yoksulluğa düşen taraf yine kanunun güvencesinden faydalanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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