AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı: Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız

Ak Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Anneler Günü öncesi Gazze'de hayatını kaybeden anneleri hatırlatarak, "AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız" dedi.

Atatürk Parkı'nda AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve ak kadınların katıldığı açıklamada, Gazze'de hayatını kaybeden anneler anıldı. Burada bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birleşmiş milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz'. Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum: Vaad edilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?. Bizler bugün AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, kadın milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde ak partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK