Üye Girişi
Haberler

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülürken tartışma çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, konuşma yaparken muhalefet sıralarından uğultu geldi. Yenişehirlioğlu bu sırada konuşma metninde geçen "sahipsiz köpekler" cümlesini birkaç kez vurgulayarak okudu. Muhalefet sıraları ise bu sözlerin kendilerine yönelik söylendiğini ifade ederek Yenişehirlioğlu'na tepki gösterdi. Tartışma kameralara yansırken oturuma ara verildi

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM kürsüsünde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuşma yaparken tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AK Partili ismin vurgulayarak okuduğu kelime TBMM'yi karıştırdı, muhalefet tepki gösterince oturuma ara verildi

"SAHİPSİZ KÖPEKLER" CÜMLESİNİ VURGULAYARAK OKUYUNCA OLANLAR OLDU

Ak Parti adına, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kürsüye çıkıp konuşma yapmaya başladı. Yenişehirlioğlu konuşma yaparken muhalefet sıralarından uğultu geldi. Yenişehirlioğlu bu sırada konuşma metninde geçen "sahipsiz köpekler" cümlesini vurgulayarak okudu.

Muhalefet sıraları ise Yenişehiroğlu'nun, bu sözleri kendilerine yönelik söylendiğini ifade ederek AK Parti Grup Başkanvekili'ne tepki gösterdi. Meclis'te AK Partili vekiller ile muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı, birleşime ara verildi.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu Bahadır Yenişehirlioğlu Tbmm Genel Kurulu AK Parti Politika Güncel Haberler

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız

 İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir

 İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

İşleri güçleri LGBT propagandası! DEM'li vekil olimpiyatlardaki rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi

 Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı

Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title