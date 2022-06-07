AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nun toplu spor salonu açılışına tepki: Kurdele belediyeciliği - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açacaklarını müjdeledi. Paylaşımında İmamoğlu, "Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA TEPKİ

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu spor salonlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlanıldığı ve bir kısmının bitirildiği söyleyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"KURDELE BELEDİYECİLİĞİ"

Açıklamasında Göksu, "Kurdele Belediyeciliği… CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" dedi.

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