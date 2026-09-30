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AK Partili Gider, Karabiga'da yolsuzluk operasyonlarının başladığını söyledi

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AK Partili Gider, Karabiga'da yolsuzluk operasyonlarının başladığını söyledi
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga'nın Karabiga beldesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gider, Türkiye'nin arınma dönemine girdiğini ve yolsuzluk operasyonlarının başladığını söyledi.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinin Karabiga beldesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gider, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir arınma dönemine girdiğini, bu arınma döneminde yolsuzluk operasyonlarının başladığını dile getirdi.

"Bu toplumsal arınma ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gidecek." diyen Gider, "Kim bu milletin bir kuruşuna göz dikmişse bedelini misliyle ödeyecek. Devletin parasına, milletin parasına göz diken hiç kimse bizim dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız değildir." ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, soruşturmaların başlatılacağını anladığı anda "Ben Cumhurbaşkanı adayıyım." dediğini hatırlatan Gider, şöyle konuştu:

"Ortada Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Aday belirleme yöntemi belli. Peki bu soruşturmaların başlayacağını nereden öğrendi? Net bir şey söyleyeyim. Her ne kadar dim dik mücadele versek de FETÖ gibi bir örgütün, 40 sene örgütlenmiş bir yapının CIA'nın, MOSSAD'ın kontrolünde gerçekleşmiş bir örgütlenmenin öyle 5 senede, 10 senede bitmesinden bahsedemezsiniz. Eğer 'FETÖ bitti.' diyorsanız ya çok safsınız ya da oraya hizmet ediyorsunuz."

Bu konuda İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de ana karakter olmadığını, bilginin FETÖ'den geldiğini savunan Gider, "CHP'nin içinde ana karakterler kimler onları kamuoyu çok iyi biliyor. Şimdi de gerek Türkiye'de gerek Çanakkale'de gerek Türkiye'nin farklı yerlerinde, FETÖ soruşturmasına muhatap olacağını bilenler, bu dosyalar yeniden açılırken yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili yargılanacağını bilenler, birçok iftiralara ve savunmalara geçti." diye konuştu.

Gider, konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, AK Parti Biga İlçe Başkanı Halil Yağan, İl Genel Meclisi üyeleri ve ilçe teşkilatları da katıldı.

Kaynak: AA
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