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AK Partili Ensarioğlu: İmralı PKK ve YPG'ye ayrı çağrı yapacak

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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İmralı'daki terörristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrıda bulunacağını söyledi.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMRALI PKK'YA AYRI YPG'YE AYRI ÇAĞRI YAPACAK"

Ensarioğlu, İmralı'daki terörristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya ve YPG'ye yönelik ayrı ayrı çağrılar yapacağını söyledi. Ensarioğlu, "Ayrı ayrı çağrılar olacak. İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. (YGP'ye yapılacak olan çağrı) Farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden, silahtan vazgeçmesinden bahsediliyor." dedi.

"SURİYE'DEKİ YENİ YAPILANMA İLE GÖRÜŞÜLECEK"

Ensarioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için de onlarla görüşerek nasıl bir pozisyon alacaklarına dair de farklı bir şey konuşulacak. Bunların nasıl karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

AK Partili Ensarioğlu: İmralı PKK ve YPG'ye ayrı çağrı yapacak
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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