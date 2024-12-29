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AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların ekim-kasım olduğunu söyledi. Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre ekim-kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır." dedi.

CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı sık sık erken seçim çağrısı yaparken, iktidar ise bunlara kapıları kapadı. AK Parti genel seçimlerin zamanında yapılacağını belirtirken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

tv1'e konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın ekim-kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

Elitaş, şunları söyledi: "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

BENCE EN UYGUN ZAMAN 2027 KASIM"

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOğuz :

Bu akepeliler bi kendilerini akıllı sanıyorlar. Güya erdoğanın aday olması için değilde hava durumları nedeniyle istiyolarmış

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Kendilerine verilmeyen seyyanen zama kızan emekliler size seçim kaybettirdi ama siz il başkanlarını değiştirdiniz.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıemre null:

hukumet suan seçime girse yüzde 99 kaybedecek millet hakli olarak cebine bakıyor ki obur seçimde ikinci turda zor kazandı o da ekonomini bozulduktan sonraki ilk seçim olduğu insanlar belki düzeltir diye geçmiş yıllarına hatrina verdi ama kac yıl oldu fiyatlar surekli artmaya devam ediyor tek çözüm var hükumetin en azından temel gida ve kira fiyatlarini sabitleyip ona göre alım gücü güzel olacak şekilde maaslari belirlemek ve hem maaslari hem fiyatlari hep sabit tutmak sen fiyat artislarini durfurmadiktan asgari ücreti 100 bin yapsan da enflasyon düşmez cunku ev sahibi marketler de bu sefer kirayı ne bilim 90 bin fırıncı ekmegi ekmek 100 tl market yumurtayı 1000 tl yapar

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

ah şu kelime oyunları iz öldürdü bizi akıllı şeyler sizi ...

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Masalar kırılacak okul önünde ampülcülerle kavga edilecek

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Milletten oy dahi alsa vicdanen millete hesap vermesi gerek 80 lı yılları hangi seyeyı ornek alırlarsa alsınlar bu milleti fakır ve sefilleri oynadılar zengine her zaman al ye sefaletını surdur fakırede surun dedi Allaha havale ediyoruz satılmadık çivisi kalmayan bir ulkede surwkli tek başına bir iktidar bence sifırdır

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Haber YorumlarıArarat Arat:

iyi rahat gezin diye temmuz ağustos ayına alalım

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