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AK Partili Cıngı, Avrupa Konseyi raporuna geleneksel aileyi koruyan üç önerge sundu

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AK Partili Cıngı, Avrupa Konseyi raporuna geleneksel aileyi koruyan üç önerge sundu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, Avrupa Konseyi raporuna geleneksel aileyi koruyan üç değişiklik önergesi sundu. Cıngı, evlilik dışı birliktelik ve eşcinsel evlilikleri aile tanımına dahil eden ifadelerin metinden çıkarılmasını istedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen 'Aile Dostu Bir Avrupa: Demografik Yenilenme İçin Politika Önerileri' başlıklı rapora sunduğu üç değişiklik önergesiyle dikkat çeken bir girişimde bulundu.

Milletvekili Cıngı; Avrupa'nın azalan ve yaşlanan nüfusuna çözüm arayan raporda geleneksel aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için önemli değişiklikler istedi. Rapora şuurlu olarak yerleştirilmiş olan evlilik dışı birliktelikler ve Avrupa Konseyi üyesi bazı ülkelerin kanuni olarak tanıdığı eşcinsel evlilikleri aile kavramı içerisinde tanımlayan ifadelerin karar metninden çıkarılmasına yönelik değişiklik önergeleri sunan Cıngı, raporda ana amaca hizmet etmeyen, ailenin tanımını genişleten, aile kurumunu değersizleştiren ve toplumu yozlaştıran kavramların yerine geleneksel aile anlayışının esas alınması gerektiğinin altını çizdi. Cıngı'nın bir diğer önemli müdahalesi, raporun aile politikalarında kimleri merkeze alacağına yönelik oldu. Aile kavramının uluslararası hukukta kabul gören çerçeve temelinde ele alınmasını savunan Murat Cahid Cıngı, kamu kaynakları kullanılarak sağlanacak maddi ve sosyal teşviklerin yalnız ve sadece çocuk sahibi olma potansiyeli taşıyan ve yeni nesilleri sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir aile ortamında yetiştirebilecek kadın ve erkek tarafından kurulan aileleri güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı; raporun görüşüldüğü komisyonda yaptığı konuşmada toplumun temel yapı taşı olan aileyi güçlendirmenin yalnızca maddi desteklerle sınırlı kalmaması gerektiğine de vurgu yaparak, aile kurumunu ayakta tutan manevi ve toplumsal değerlerin korunmasının ve yüceltilmesinin önemine işaret etti. Cıngı; Avrupa'da nüfus artışının ancak geleneksel aileyi merkeze alan, evliliği teşvik eden, anneliği ve babalığı destekleyen politikalarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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