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AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu

AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Burger King açılışına katılan belediye başkanlarını eleştirenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savunup "AK Parti İl Başkanı benim. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız" dedi.

Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'de açmış olduğu şubenin açılışına AK Partili belediye başkanlarının katılması büyük tepki çekmişti. Olayın yankıları sürerken AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"ÜÇ BUÇUK SOYSUZUN ARDINDAN ZAĞARLIK YAPAMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman seslendirdiği Mehmet Akif Ersoy'a ait "Zulmü alkışlayamam" şiiri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Katmer, "Bizi linç edenler, İsrail uşakları Yahudi uşakları diyenlere bu okuyacağım şeyle beraber anlayacaksınız. Bütün konuşmalar bunun içerisindedir. Mevlâna der ki; suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye... Bu bir... İki; zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Boğmasın ki üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, yumuşak başlıyım ama kim demiş uysal koyunum... Bütün bu yapılan bütün yapılan bu şeylerin altındaki cevabım budur" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Bir gazetecinin "Açılışta AKP'li belediye başkanları vardı, açılış kurdelesini onlar kesti" demesi üzerine Katmer, "Cumanız mübarek olsun" demekle yetindi. Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Katmer, "AK Parti İl Başkanı benim. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız arkadaşlar. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizin İsrail yanlısı olarak göremezler. Yani hiçbir arkadaşımızı, hem bir üyemiz dahil Filistin'in yanında olmadığımızı söylemek alnımızın iki ortasında taşımak sayarız onu biz, bu kadar cumanız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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