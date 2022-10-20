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AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, manidar bir açıklama ile hem vekillikten hem de partisinden istifa etti

Politika Haberleri

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba açıklamasında, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"AHLAKİ ANLAYIŞIMA UYMAYAN KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. " dedi.

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti

"HEMŞEHRİLERİME SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİYORUM"

Fakıbaba açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

İşte Fakıbaba'nın istifa açıklaması:

AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Eşref Fakıbaba Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

corci:

siyaset böyledir, o yüzden kimse için yakınınızla, eşinizle dostunuzla kötü olmayın.

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mardinli yiğit:

Fakıbaba'nın isteksiz olduğu ilk günden belliydi, akp tarafından belediye başkanlığına aday olmaması için uyarıldı, o da aday olmadı, buna karşılık milletvekilliği ve bakanlık verildi daha sonra o bakanlıkta fazla tutulmadı görevden alındı ve pasifize edildi, sonunda kendisi istifa etti, olay budur.

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Hakan Arslanoglu:

Fakıbabayı gaza getirip faka bastırmışlar.

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