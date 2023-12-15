AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan: Hizmet bardağı hiçbir zaman dolmaz

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanı projesinin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Hizmet bardağı hiçbir zaman dolmaz" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanı gibi nice projelerin hayata geçeceğini, ifade ederek şöyle dedi:

"Yıllardır beklenen proje diyebiliriz. Siz de buradasınız. Bugün de başladı. Lauvar alanındayız. Yıllardır beklenen proje. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi zamanında sürekli anlatılmış bir hikayeye dönüşmüş bir proje. Ama aslında bugün burada olmak bütün hemşehrilerimize de bir şey gösteriyor. Hedef eser bırakmak. Hedef hizmet etmek öyle de olması gerekiyordu. Öyle de oluyor. Beş yıllık projelerin üç yılda bitirilmesi, farklı şeyler yaşandı ülkede. Yüz yılda bir yaşanacak birtakım afetler yaşandı. Bunlara rağmen aslında önemli çalışmalar yapılıyor. Bugün de bir hizmetin başlangıcının olduğu yerdeyiz. Belediye başkanımızla beraber. Hizmet hiçbir zaman eksilmez. Hizmet hiçbir zaman tamamlanmaz. Sürekli devam etmesi gerekiyor. En önemli şey de hizmette devamlılıktır. Bir şey yaparsınız bitti. Ben bunları yaptım bitti. Yok. Bizim belediye başkanımızla birlikte böyle beş yıllık hayalimiz yok ki. Bizim belediye başkanımızla birlikte belediye başkanlarımızla birlikte milletvekillerimizle birlikte Zonguldak için ilk beş yıl, ikinci beş yıl, üçüncü beş yıl. Projeksiyonlarımız var bizim. Ne için? Şimdi lauvar alanını biz yaptık. Yeşil alana çevirdik. Şunu yaptık. Bittik. Bitmez. Devamında ne olacak? Şu karşıda bir yapı var. Ne olacak? Köprü yıktı. Köprü kalktı. Bir genişleme, bir nefes alma oldu. Öyle mi kalacak? Kalmaması lazım ciddi kuvvetler, ciddi güçlerle, ciddi bütçelerle bu işlerin yapılması, bu işlerin devam etmesi lazım. İnsan ömrü devam ettiği sürece güçlü bir yapıyla hizmetinde devam etmesi gerekiyor. Hizmet bardağı hiçbir zaman dolmaz. Ama bu güçleri yapmak için çok ciddi de destekler gerekiyor. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın, iktidarımızın, mecliste Cumhur İttifakı'nın gücüyle bu hizmetler devam edecek. Sadece Lavuar Alanı değil. Devamında ne olacak? Bu kadar mı? Zonguldak. Bu kadar mı? Değil. Sadece işte Lavuar Alanı Bu bir hayal. Lauvar alanı hayal diye bir şey olabilir mi? Hayalimizin çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha ileriye dönük olması lazım. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Allah razı olsun. Yine teşekkür ediyorum. Başlangıç, bitirmenin en önemli ayağıdır. Bugün fiziki anlamda birkaç hafta önce başlamıştı. Bütün projeler bitmişti. Arkadaşlar zemin etüdüne başlıyor. Rabb'im güçlerine güç katsın. Ayaklarına taş değdirmesin. Başlıyorsa bitecek. Başlatan bu işleri bitirir arkadaşlar. Hiç kimsenin bu noktada şüphesi olmasın. Bu hususlar bitecek. Yenileri gelecek. Onlar da bitecek. Ömrümüz vefa ettiği sürece hizmet hiçbir zamandurmayacak." - ZONGULDAK