AK Parti Zonguldak Eski İl Başkanı Zeki Tosun Hayatını Kaybetti

Zeki Tosun, beynine pıhtı atması sonucu bir süredir tedavi görüyordu. İlk tedavi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde başladı ve sonrasında Bolu'ya sevk edildi. Sağlık durumu kötüleşen Tosun, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AK Parti Zonguldak teşkilatının önceki dönem İl Başkanı Zeki Tosun, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bir süre önce beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Tosun, ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Tosun'un sağlık durumunun yeniden kötüleştiği ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Zeki Tosun'un vefatı ailesi, yakınları ve siyasi çevrelerde üzüntüyle karşılandı. Tosun'un cenazesi, 8 Ağustos Cuma günü Uzun Mehmet Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
