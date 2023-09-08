AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'dan Muhalefete Eleştiri

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Onlar, 'Belediyeleri alacağız' diyorlar, değil mi? Şimdi öyle konuşuyorlar. Peki, belediyeleri alıp, ne yapacaksınız? Aldığınız belediyeler var; ne iş yapıyorsunuz oralarda, yan gelip, yatıyorsunuz" dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Çorum'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erkan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve partililerce karşılanan Yılmaz, "AK Parti siyasetinin özünü hizmet siyaseti kapsıyor. AK Parti, siyasette neyi amaçlıyor, siyaseti niye yapıyor. AK Parti, şuna inanıyor; benim siyasetimin temel amacı, ideolojimi yaymak değil, hizmet etmek olmalı. Bunu diyor" dedi.

'MAKAM ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Yılmaz, "Diğer partilerin böyle bir amaçları yok. Diğer siyasi partilerin amacı, ideolojiyi yaymaya dönük bir önceliği, hizmetin önüne koymak. Hizmeti siyasal iletişim için vazgeçilmez bir olay olarak görüyoruz. Hizmet yoksa konuşamıyoruz. Hizmet yoksa insanımızın gözünün içine bakarak, 'Ne istersin benden, ne yapayım senin için' sorusunu soramıyoruz. Çünkü o güveni taşıyamıyoruz. İnsanımıza faydalı olabilmek için ona hizmet etmek gerektiğine inanıyoruz. Ama onlar öyle değil; ideolojilerini yaymaya çalışıyorlar. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük. Makam elde etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'YAN GELİP, YATIYORSUNUZ'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Yılmaz, "Çıkan kavgayı görüyorsunuz, hala devam ediyor. Onlar, 'Belediyeleri alacağız' diyorlar, değil mi? Şimdi öyle konuşuyorlar. Peki, belediyeleri alıp, ne yapacaksınız? Aldığınız belediyeler var; ne iş yapıyorsunuz oralarda, yan gelip, yatıyorsunuz. Oraları da ideolojik karargah haline getirmişsiniz. Oralar siyasi yandaşların maaş aldığı, çöreklendiği, nemalandığı yerler. Oralarda makam ve mevki paylaşma organize ediyorsunuz. Bizim öyle bir derdimiz yok" dedi. (DHA)