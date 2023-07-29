AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, Samsun'un Havza ilçesinde Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Havza Belediyesini ziyaret eden İnci, burada Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Samsun programı kapsamında AK Parti ilçe başkanlıklarını ve belediyeleri ziyaret ettiğini söyleyen İnci, misafirperverliğinden ötürü Şahin'e teşekkür etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı'yı ziyaret eden İnci, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleri ile toplantı yaptı.