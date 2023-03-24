AK Parti ya da MHP'den teklif aldı mı? İYİ Partili Ağıralioğlu merak edilen soruyu yanıtladı

TBMM düzenlediği basın toplantısında hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili hem de HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden ayrılıp AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği iddia edilmişti. "Başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, "Doğrudur, bana hem AK Parti'den, hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" dedi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ve Altılı Masa'da adayı belirleme yöntemine karşı olduğunu söylemişti.

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti" ifadeleriyle HDP'ye yüklenen Ağıralioğlu, "Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA EDİP BAŞKA PARTİYE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

TBMM'deki konuşması sonrası Ankara kulisleri İYİ Partili Ağıralioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti ya da MHP'ye geçebileceği iddiasıyla çalkalandı.

"PARTİ KURULUŞ İLKELERİNDEN SAPMIŞSA BAŞKA PARTİLERE GEÇİLEBİLİR"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiayla ilgili Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün yönelttiği "Başka bir siyasi partiden adaylık teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, "Doğrudur, bana hem AK Parti'den, hem MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Benim bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli. Ancak, parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.