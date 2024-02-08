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AK Parti ve MHP, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi yöntemini gözden geçirecek

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti ve MHP heyetlerinin, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirilmesi için bir araya geleceğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti ve MHP heyetlerinin, belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin gözden geçirilmesi için bir araya geleceğini duyurdu.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli bekayı esas alan siyasi ve ahlaki bir duruşla somutlaşmış iş birliği çerçevesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclisi üyelerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemi gözden geçirmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti heyetleri bugün bir araya gelecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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