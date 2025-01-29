AK Parti toplantısına damga vuran anlar! Tezahüratlar bitmek bilmedi, tek bir hareketle susturdu

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasına dair başsağlığı dilerken, partililer coşkulu tezahürata devam etti. Tezahüratlara daha fazla dayanamayan Yenişehirlioğlu, konuşmasını keserek tribünlere el hareketi yaptı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasına dair başsağlığı dilerken, partililer coşkulu tezahürata devam etti. Tezahüratlara daha fazla dayanamayan Yenişehirlioğlu, konuşmasını keserek tribünlere el hareketi yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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