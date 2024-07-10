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AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı Görevini Devretti

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AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdüren Emre Aydın, Muhammed Ali Kaya'ya görevini devretti. Aydın, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya özen gösterdiğini belirtti. Yeni İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ise, AK Parti'nin Eskişehir teşkilatını kurmak için genç yaşta çaba sarf ettiğini ifade etti.

Ak Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdüren Emre Aydın, teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla görevini Muhammed Ali Kaya'ya devretti.

Toplantıda söz alan Emre Aydın, 1 buçuk yıl boyunca sürdürdüğü görevini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü yere eğmemek için elinden gelen kuvvetle sürdürdüğünü belirtti.

Aydın, seçimlere 50 kala göreve geldiklerini dile getirerek, "Mahalle başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, var gücüyle bizim arkamızda destekçimiz oldu, elimizden gelen gayreti gösterdik. Yerel seçimlerde de elimizden gelen gayreti gösterdik. Gönül isterdiki durum daha farklı olsun, ancak milletimizin takdiri bu yönde olduğu için tabii ki buna saygı duyuyoruz. Muhalefet olma görevimizi de elimizden gelen gayretle yerine getirdik. Bugün de bu görevi yaklaşık 1 yıldır Yönetim Kurulu Üyemiz olan Muhammet kardeşime devredeceğim." dedi.

Aydın'dan görevi devralan Muhammed Ali Kaya ise, henüz 15 yaşındayken AK Parti'nin Eskişehir teşkilatını kurmak için çabaladığını kaydetti.

Eskişehir'in her mahallesinde bulunduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatın her kademesinde 2006-2007 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çalıştım, diğer kademelere de destek verdim. Öncelikle ilçe başkanlarıma ve Emre başkanıma bu görevi layıkıyla üstlendiği için, yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amaç yanlışsa, sonuç da her zaman yanılgıdır. İl Başkanı'mızın amacı Eskişehir, bizim de amacımız Tepebaşı diyoruz. İnşallah mahallelerimizden başlayarak bu bayrağı en ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. "

Toplantıya teşkilat üyelerinin yanı sıra Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Eskişehir Teşkilat Başkanı Atakan Tetik, ve İl Sekreteri Sevda Şenoturan katıldı.

Etkinlik, yeni İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'ya çiçek taktimi ile son buldu.

Kaynak: AA / Politika

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