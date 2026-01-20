AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki geldi. Çelik, "Bunun bedelini muhakkak ödeyecekler." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BAYRAĞIMIZA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, bunu yapanların bedelini muhakkak ödeyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

"BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEKLER"

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."