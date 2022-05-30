AK Parti'den Aynur Doğan çıkışı: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez - Haberler

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AK Parti'den Aynur Doğan çıkışı: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde tartışma konusu olan şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptaline ilişkin konuştu. Çelik, "Terör propagandası anlamına gelen konser görüntüsü altındaki faaliyetlere izin verilemez." dedi. Melek Mosso'nun iptal edilen konserine de değinen Çelik, sanatçının Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağını söyledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerde tartışma konusu olan konser iptallerine de değinen Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Aynur Doğan'ın Derince'de yapılacak konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi ile ilgili "Gerekçesini bilemem ancak terör propagandası anlamına gelen konser görüntüsü altındaki faaliyetlere izin verilemez." dedi.

Melek Mosso konserine de değinen Çelik "Ancak yasaklanan bir sanatçıdan bahsediliyor. O sanatçımız Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacak. Kültür Turizm Bakanlığımız Beyoğlu Kültür Yolu ve Başkent Kültür Yolu Festivali gibi iki büyük festivale başladı. Başkentte yaklaşık 6 bin sanatçı vatandaşlarımızla buluşacak. Binlerce faaliyet söz konusu olacak. Bu yasaklanan sanatçımız buluşacak vatandaşlarımızla." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konser iptallerine ilişkin açıklama: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci bir propaganda yapılıyor. 'Kürtçe yasaklanıyor' iddiası var böyle bir şey olamaz. Resmi dilimiz Türkçe'dir. Onun dışında milletimizin kullandığı her bir dil kültürel mirastır. Bir dil ya da hayat tarzının yasaklanması söz konusu değil. Bütün bu yasakları biz kaldırdık. Kürtçe'ye karşı bir tutum söz konusu değildir. Sanata ve sanatçıya karşı bir tutum da söz konusu olamaz."

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Aynur Doğan Melek Mosso Ömer Çelik AK Parti Politika Güncel Haberler

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