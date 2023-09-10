AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de Hasat Festivali'ne katıldı

HASAT FESTİVALİ'NE KATILDI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir programı kapsamında bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Kınık ilçesinde düzenlenen 7. Hasat Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Çelik, "İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de Hasat Festivalinin gerçekleşmesi de başka, güzel bir anlam taşıyor. İzmir'in Kurtuluşu İstiklal mücadelemizin taçlanmasıdır. 101 yıl önce zaferin gerçekleştirdiğimiz günden beri, Cumhuriyetin güçlenmesi, demokrasimizin gerçekleşmesi için hep beraber koşturuyoruz" dedi.

'YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ' DİYORUZ'

1923'ten bu yana büyük mücadeleler verildiğini ve engellerin aşıldığını söyleyen Çelik, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatan müdafaası için her şeyi göze alarak mücadele verdiyse, 101 yıl sonra Kınık'ta bir kere daha, 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' diyoruz. İdeolojilerimiz farklı olabilir, partilerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.