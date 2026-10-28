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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'daki tren kazası için taziye mesajı yayımladı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Çelik mesajında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi ve İspanya halkının ve devletinin yanında olduklarını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, " İspanya'nın Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşanan kayıpları derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerinde, dost ve müttefik İspanya halkının ve devletinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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