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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin, "Bir iddia varsa üzerine gideriz, masum olanlar aklanır, suçlular bedelini öder. Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de siyasi örtme kampanyasına müsaade ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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