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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı kongrede yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulunarak "Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde katıldığı Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Çelik açıklamalarında "Cumhurbaşkanımızın Esad'a 'gideceksin ve bu suçların bedelini ödeyeceksin' sözü de dış politikada, iç politikada defalarca söylediği gibi yine gerçek oldu. Türkiye kendi komşusunun haysiyet ve devir mücadelesinde her zaman yanındadır. Müslümanlar Müslüman'a konuşurken sordular dediler ki Suriye'de Esad, düşerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çağrı yapıyor. Bu izahını açınız. Dedim ki onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğunun haberi yok ki. Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun" diye konuştu.

ÖZEL'E YAN HAKEM GÖNDERMESİ

Çelik, partililere, "Sevgili kardeşlerim bu yolumuzu inançla yürüyeceğiz. Karanlıkla yürüyeceğiz. Genç bir direnişi belirleyeceğiz" dedi. Çelik, şöyle devam etti: "Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı diyor. Dün de söyledim, Suriye konusunda yanıldı mı, yanılmadı mı? Git onu Şam'daki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum. Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz haftalarda büyük bir sürpriz açıklayacağını söylemiş, Özel'in sürprizinin iktidara 'kırmızı kart' göstermek olduğu ortaya çıkmıştı. Özel'in bu çıkışı eleştirilere neden olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - Politika
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