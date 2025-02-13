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AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem" sözlerine bir yanıt daha geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermez" dedi.

TÜSİAD Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem" sözleri tepkilerin odağında. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ardından bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"SİCİLLLERİ SORUNLUDUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.

Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.

Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz.

Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

BAKAN TUNÇ: HİÇBİR KURUM, KURULUŞ VEYA ÇIKAR GRUBU, MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir.

Türkiye, eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

TÜSİAD'IN GÜNDEM OLAN ELEŞTİRİLERİ

TÜSİAD'ın bugün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başladı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer aldı.

"YAŞANAN OLAYLAR TOPLUMDA GÜVENİ SARSTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarıoguz ates:

kapatın gitsin gücünüz yetmiyor mu Allah kitap bilmiyen TÜSİAD a

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Haber YorumlarıVll. Murat:

Yani diyor ki akp haricinde hiçbir kurum kuruluş kişi konuşmasın ses etmesin hak aramasin itiraz etmesin...Bizim verdiklerimizle idare edin şükredin sessiz olun ...

Yorum Beğen142
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Haber YorumlarıKader oyunu:

Sayın Celik. siyasetin değil adaletin üstünde olan hiçbir girişim olmamalı demeniz gerekirdi

Yorum Beğen161
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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Sicili bozulan, her geçen gün batan sizsiniz.

Yorum Beğen135
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Haber YorumlarıUğur Onur:

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar bu ülkede..

Yorum Beğen112
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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

TUSIAD batı nin ülkemizdeki Eli ve Ağzidir.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıVEFA:

Hükümet Borazancısı Çelik konuşmuş!.. Oh ne ala ne ala!

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

SİZDEN BAŞKA KİMSE KONUŞAMAZ.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

hayır bi yanlışlık var akp ve yandaşları halkın iradesinin üzerindedir.istedini yapabiliyor herşey emirlerinde

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Haber YorumlarıUfuk Yılmaz:

Ne oldu dokundumu size Hüseyin zorunuzamı gitti önce kendi sicilinize bakın ülkeyi ne hale getirdiniz

Yorum Beğen32
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