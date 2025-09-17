AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Menderes ve bakanlarının idamlarının 64. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve tarihimizin en alçak cinayetlerinden birinin kararı 27 Mayıs darbesinin mahkemesi tarafından verildi. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katiller tarafından şehit edilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle anıyoruz."