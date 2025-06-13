AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
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AK Parti'den İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına kınama geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a saldırısına yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"İsrail İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" diyen Çelik şunları kaydetti:

"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBülent Bey:

Kınıyoruz diyorsa destekliyoruz demektir. İsrail kınanınca daha çok güvenle saldırıyor

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Haber Yorumlarımutluw can:

sert tepki derken ? İsrail konsolosluğu açık , İsrail ürünleri hala satılıyor , boykot yok , diplomatik olarak bir teki yok kim ne yapsın Ömer Çelik in konuşmasını. akp tamamen laftan ibaret.

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