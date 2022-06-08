AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin Türkiye raporuna tepki: Gerçeklerden kopuk ve sorumsuz - Haberler

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan 2021 yılı raporu kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen tepkinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler.

"AP, TÜRKİYE'Yİ TEŞEKKÜR EDEN BİR TUTUMDA OLMALI"

AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

"SAĞLIKLI OLMAYAN BİR YAKLAŞIM"

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.

AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

"AB, TÜRKİYE'YE VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu'nun öncelikli gündemi olmalıdır."