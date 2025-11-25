AK Parti Çelik 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki odak noktasını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ODAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİ VE SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR"

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Çelik, odak noktasının PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile silah bırakması olduğunu dile getirdi.

Çelik'in değerlendirmelerinden konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Dünyanın her yerinde ülkeler sert güç unsurlarını kullandığı gibi yumuşak güç unsurlarını da kullanırlar. Bugün geldiğimiz noktada hukuk devleti imkan ve kabiliyetleri ile yaklaşımlar yapılmaktadır. Odak terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Biz bütün tabloyu görerek devletin hem sert güç unsurları ile hem yumuşak güç unsurları ile hareket ettik.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama onun dışına çıkıp herhangi bir yöntem önerisi olmayıp reddiyeci tavırla gayri meşru şekilde süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla da mücadele ederiz. Takip ettiğimiz yol, kendi egemenlik alanı içindedir. Büyük milletimiz müsterih olsun devletimizin nitelikleri konusunda pazarlık söz konusu değildir. Bunu herkes kendi bulunduğu yerden bu meseleye verdiği desteği ülkemizin birliğine dirliğine verilmiş bir destek olduğunu unutmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kendi gündemine hakimdir. Devletin tüm kurumlar entegre bir stratejiyi, sonuç üretmiş yol haritasını ortaya koymaktadır. İnşallah terörü hem ülkemizin hem bölgemizin gündeminden çıkarmak için uğraşacağız.

"SDG TÜRKİYE'YE TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMALI"

Bizim söylediğimiz açıktır. Biz retorikle ilgilenmiyoruz; yani şu kişinin açıklaması ya da bu kişinin açıklaması üzerine bir yorum yapmıyorum. Kişilerin söylediği değil, önemli olan burada hadiselerin nereye gittiğidir; işin mekaniğinin nereye gittiğidir. Birisi 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hasmı değilim, Türkiye Cumhuriyeti için tehdit teşkil etmiyorum' diyorsa, bizim bunu fiilen görmemiz lazım. Eğer biz fiilen Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tertip içerisinde, yarın bir gün Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırmak için tahkimat içerisinde olanları tespit ediyorsak, 'Türkiye için tehdit teşkil etmiyoruz' retoriğinin bizim için bir anlamı yoktur.

SDG terör örgütü, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Terörsüz Türkiye yaklaşımı dahilinde Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenlik hassasiyetleri erteleme kabul etmez, yerine getirilir. Odağı kaybetmeyelim. Türkiye'ye karşı tehdit oluşturan yapıların ve bu tehdidin ortadan kalmasına yönelik adımlarını da görüp not ediyoruz, olumsuz adımları da görüyoruz.

Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde SDG'nin de silah bırakmasını ve 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla bizim beklediğimiz şey şudur: Kişiler değil, mesele. Mesele hem bölgenin güvenliğidir hem Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğidir. Terörsüz bölge iradesi aslında herkesin emperyalizm kıskacından çıkması içinde son yüzyılda ortaya çıkmış en güçlü yol haritasıdır."