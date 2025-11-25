AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün dünyada evsizlik, konutsuzluk gibi çok büyük problemler artık güvenlik meselesi haline gelmişken, Türkiye bunu insani standartları yükseltecek bir biçimde son derece güçlü bir şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, MKYK'de, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün yeni üyelik hedefleri, yeni çalışma hedefleri ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle ilgili kapsamlı bir sunum yapacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bir sunum yapacağını dile getiren Çelik, "Bütün dünyada evsizlik, konutsuzluk gibi çok büyük problemler artık güvenlik meselesi haline gelmişken, Türkiye bunu insani standartları yükseltecek bir biçimde son derece güçlü bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bunun sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturmak olarak görülmemesi gerektiğini belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın negatif yöne doğru gittiği bir alanda Türkiye'nin pozitif ayrışması sayesinde bu gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı'mızın ilk günden beri ortaya koyduğu irade, hatta partimizin programından başlayarak partimizin kurulduğu günden beri ortaya koyulan irade, bugün gerçekten bütün dünyanın merak ettiği bir durum ortaya çıkarmıştır. Dünyada konuta erişim konusunda yaşanan sıkıntıların, aynı zamanda şehirlerin içinde büyük güvenlik problemleri, büyük eşitsizlikler yarattığı da göz önüne alındığında, Türkiye'nin yaptığı konut kampanyası hem deprem bölgesinin ayağa kaldırılması açısından hem de Türkiye'nin diğer yerlerinde dünyadan pozitif ayrışma bakımından çok önemli işlere imza atıyor."

"Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne işaret eden Çelik, siyasetlerinin ana mottosunu Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz." sözünün oluşturduğunu aktardı.

İktidara geldikleri ilk günden itibaren özellikle kız çocuklarının eğitiminden, kadınlara yönelik şiddete karşı mücadeleye kadar birçok alanda çok yönlü bir mücadele verdiklerini belirten Çelik, "Tabii bu mücadelenin çok boyutlu olması gerekiyor. Sadece kanunların yapılması yetmiyor. Siyasetin dilinden medya diline, sivil toplumun oluşturacağı hassasiyetlerden aile içi eğitime, erkek çocuklara biçilen rollere kadar birçok şeyin hep beraber ele alınması gerekiyor. Bütün bunların sağlıklı, değerlerimize uygun bir şekilde yerli yerine oturtulması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin talimatları olduğunu söyleyen Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığının şiddet konusunda kadınları koruyan etkili uygulamaları olduğunu belirterek, bu uygulamalar üzerinden başvurulması durumunda güvenlik güçlerinin mümkün olan en kısa sürede müdahalede bulunduğunu anlattı.

KADEM'in "Turuncu Nokta" kampanyası

BM'nin şiddetle mücadelede kullandığı rengin turuncu olduğuna dikkati çeken Çelik, "Bugün bu konudaki en güçlü sivil toplum örgütlerinden KADEM bir kampanya başlattı, 'Turuncu Nokta' kampanyası. Bunun özellikle bugünlerde hepimiz tarafından benim taktığım gibi bu rozeti takarak bu mücadeleye destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

KADEM'den aldığını belirttiği rozetleri erkek basın mensuplarına dağıtan Çelik, "Bu rozeti bir hafta boyunca takmayan erkek arkadaşımız varsa onun sorularını cevaplamayacağım bundan sonra." ifadesini kullandı.

Bu kampanyaya hep beraber destek verilmesi için çağrıda bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de çok acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. Buna da tabii 86 milyonun başında sürekli polis olmayacağına göre, sürekli güvenlik gücü, jandarma olmayacağına göre bu topyekun seferberlik gerektiren, topyekun duyarlılık, topyekun hassasiyet gerektiren esasında hem kendi değerlerimizden güç almamız hem de bugün modern dünyanın geldiği noktada kendi değerlerimizle bu yaklaşımları gayet kolaylıkla buluşturabileceğimiz bir noktadayız."

"Kadının uğradığı şiddet sadece bir bireyin uğradığı şiddet olmuyor. O bütün bir toplumun uğradığı şiddet oluyor." diyen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın ilk günden itibaren net iradesi, bu konuda partimizin ortaya koyduğu politikalar, bu konudaki metinler, yaklaşımlar çerçevesinde en güçlü bir şekilde bununla mücadele edeceğiz. Tabii bütün bunları yaparken KADEM gibi bu konuda uzmanlaşmış sivil toplum örgütleriyle de güçlü bir şekilde işbirliği yapacağız. Burada adını sayamadığım birçok sivil toplum örgütü de bu konuda hassasiyet üretiyor. Biz hepsine kapımızın açık olduğunu, ilgili birimlerimizin kapısının açık olduğunu, ortak çalışmalar teklifi geldiğinde bunları her zaman memnuniyetle karşıladığımızı ve bu konuda hassasiyet ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Onun için siyasetin dilinden medya diline kadar, ailede kullanılan dile kadar her konudaki hassasiyetlerimizi sürekli güncelleyerek ve toplumla paylaşarak bu kötülükle mücadeleyi sürdüreceğiz."

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Çelik, "Hükümetlerimiz döneminde Milli Eğitimin bütçesini, savunma bütçesinin önüne geçirecek, Milli Eğitim alanında en güçlü atılımları yapacak pek çok siyasete, pek çok politikaya, pek çok yaklaşıma imza attık." diye konuştu.

(Sürecek)