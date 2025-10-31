AK Parti Sözcüsü Çelik: Meclis Başkanımız Kurtulmuş'a yönelik sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sözlerine AK Parti cephesinden tepki geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET ETMEKLE SAYGISIZLIĞI AYIRT EDEMEYENLERİN YAPTIKLARI SADECE SİYASETİ ZEHİRLEME FAALİYETİDİR"

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."

NE OLDU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyondaki sunumunun ardından TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerinden söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi. Usta'nın konuşması sırasında Kurtulmuş'a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözü üzerine salonda tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'yı kullandığı ifadeler nedeniyle uyardı. Muş, "Numan Bey bizim başkanımız. Ben devlet adamlığından, millet sevdasından başka sevgi tanımıyorum Numan Bey'de. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı" diye konuştu.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ: ÇOK AĞIR BİR HAKARET

Usta'ya tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş da, "Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum." diyerek salonu terk etti.