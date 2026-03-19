AK Parti Sözcüsü Çelik: "Barış masasını kuracak lider Erdoğan'dır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Herkesin arzu ettiği şey barış masasının bir an evvel kurulması. Barış masasının kurulacağı yer bütün krizler için Türkiye'dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programına katıldı. Çelik, "Dünyanın en karışık zamanlarından, en zor zamanlarından bir tanesindeyiz. Gerçekten belki de on yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca hatırlanacak büyük bir kaosun içerisinden geçiyoruz. Etrafımızda büyük türbülanslar, büyük sarsılmalar yaşanıyor. Bunun içerisinde Türkiye önünü görebilen, tüm bu belirsizliğin içerisinde yoluna devam edebilen bir iradeyle yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

"Krizlerin içinden milletimizi, memleketimizi çıkartacağız"

Dünyanın önümüzdeki dönemde daha büyük türbülanslar beklediğini gösteren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünyanın demokratik yollarla seçilmiş liderleri içerisinde en tecrübeli lider olması, pek çok krizi yönetmiş olmanın getirdiği birikimi ve tabii ki özellikle bölge barışı ve dünya barışı konusunda atılması gereken adımlar konusundaki güçlü duruşu Türkiye için her zamanki avantajlarını bugün daha önemli, daha kıymetli, daha stratejik hale getirmiştir. Gazze'deki soykırım, İsrail'in başlattığı soykırım bugün bu İsrail saldırganlığının Lübnan'a, Suriye'ye ve en son olarak da maalesef İran'a dönük olarak gerçekleşmesi, Amerika ile birlikte İran'a saldırmış olmaları önümüzdeki dönemde daha büyük türbülansların herkesi beklediğini gösteriyor. Bunun içerisinde bu program vesilesiyle birbirimizi bir kere daha pekiştirerek inşallah tüm bu krizlerin içinden Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetiyle ülkemizi, memleketimizi, milletimizi çıkaracağız" diye konuştu.

"Barış masasını kuracak lider Erdoğan'dır"

Barış masasının bir an evvel kurulması gerektiğini de vurgulayan Çelik, "Herkesin arzu ettiği şey barış masasının bir an evvel kurulması. Barış masasının kurulacağı yer bütün krizler için Türkiye'dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimizin arzusu kan dökülmesinin bir an evvel durması ve bu adımların atılmasıdır. Bütün bu acılar tabii bize eşlik ederken bu acıların bitmesi temennisiyle herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Çelik, partililer ile bayramlaştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
