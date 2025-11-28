Haberler

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri'de başladı

Güncelleme:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Köhnemiş bir Türkiye hayal edenlere, eski Türkiye'ye özlem duyanlara, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlendirerek en güzel cevabı vereceğiz." dedi.

Kayseri'de bir otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda konuşan Kaya, AK Partili belediyelerin insanların gönüllerine dokunacak hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnsana dokunan bu hizmetlerin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade eden Kaya, başka partilerin belediyeleri gibi reklam amacıyla değil, halka hizmet için projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştiride bulunan Kaya, "İstanbul'da ücretsiz verilen yemekler kaldırılıp ücretli şekilde yemek verildi ve algı operasyonlarıyla, şimdi öğreniyoruz ki sosyal medyada özellikle FETÖ'den, Türkiye'den kaçanların kullandığı hesaplarla büyük bir algı operasyonu yapılıyor. Ama bu millet gerçekleri de görüyor ve görecek. Milyarlarca doların nasıl çalındığını milletimiz görecek. Buna yürekten inanıyorum. Biz bu milletin bir kuruşunu bile millete hizmet için kullanan dava insanıyız." diye konuştu.

Teşkilatlarıyla gönüller yapacaklarını, her kesimden insana kulak vereceklerini, hizmetleri anlatacaklarını vurgulayan Kaya, "Köhnemiş bir Türkiye hayal edenlere, eski Türkiye'ye özlem duyanlara, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlendirerek en güzel cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, yapılan icraatları herkesin bilmediğini, bu hizmetleri her kesime anlatmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorulmadan çalışmaya devam ettiğini anlatan Kaya, "Bizim 2028 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir borcumuz var. Liderimizi, Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek zorundayız. Bunun için de hep birlikte çok güçlü çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığının kapı kapı, hane hane bütün şehirlerde sahada olduğunu, birimin insana dokunan, gönüller kazanan hizmetlerde rol oynadığını, engellilerden yaşlılara, şehit ve gazi ailelerinden tüm dezavantajlı gruplara, çocuklardan kadınlara, gençlerden toplumun her kesimine kadar ulaşan hizmetleri hayata geçirdiğini söyledi.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri Sosyal Politikalar Başkanı Ahmedi Mahmut Ulaş da konuşma yaptı.

Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ı sunumlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Politika
