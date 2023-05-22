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AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar mazbatasını aldı

Politika Haberleri

AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar mazbatasını aldıŞIRNAK 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Aslan Tatar, mazbatasını aldı.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar mazbatasını aldı

ŞIRNAK 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şırnak milletvekili seçilen Aslan Tatar, mazbatasını aldı.

Milletvekili Tatar, Şırnak Adliyesinde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Vildan Bakırcı ve komisyon üyelerinden aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Şırnak halkına teşekkür etti. Şırnak halkından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci turda da destek isteyen Tatar, "Almış olduğum milletvekilliği mazbatam, ülkemize milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Bunu Şehr-i Nuh insanları ile başaracağımıza inanıyorum. Allah bizim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Politika

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